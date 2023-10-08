القسام: 5 زوارق نفذت عملية ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان
وكالات
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، عن نجاح 5 زوارق محملة بمقاتليها في تنفيذ عملية إبرار ناجحة على شواطئ جنوب عسقلان.
وقالت القسام في بيان لها اليوم الأحد، إن العملية كانت في اللحظات الأولى من معركة "طوفان الأقصى"، وكبدت العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح، ولا يزال القتال مستمرا حتى اللحظة.
تتواصل المعارك لليوم الثاني على التوالي، بين فصائل فلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في مناطق غلاف قطاع غزة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وشنت حركة حماس، عملية عسكرية مباغتة أمس السبت، أطلقت عليها "طوفان الأقصى" وتسلل مقاتليها إلى داخل إسرائيل.
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