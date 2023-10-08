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BBC

أمريكا: نجري اتصالات مع مصر لوقف التصعيد في غزة

03:01 ص الأحد 08 أكتوبر 2023

صواريخ من قطاع غزة

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجراء اتصالات مع مصر بهدف الوقف الفوي للعنف في غزة، حسب خبر عاجل بثته القاهرة الإخبارية.

وثمن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جهود مصر لنزع فتيل التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.

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