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المقاومة الفلسطينية تقتحم مستوطنة سديروت في عملية طوفان الأقصى (فيديو)

10:14 ص السبت 07 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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وكالات

تمكن عدد من قوات المقاومة الفلسطينية، من اقتحام مستوطنة سديروت التابعة للاحتلال الإسرائيلي، في عملية طوفان الأقصى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "قوات المقاومة الفلسطينية سيطروا على مركز الشرطة في سديروت وسقوط عدد من القتلى".

بدوره، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من أهالي المناطق المحيطة في قطاع غزة البقاء في منازلهم".

وبحسب مقاطع فيديو نُشرت عبر منصة "إكس" تجوّل المسلّحين بمركبة خاصة داخل المستوطنة، ونجحوا في اعتلاء أسطح المباني بعتداهم الكامل.

كما أظهرت مقاطع الفيديو سيطرة المسلّحين على دبابة إسرائيلية وحرقها على حدود غلاف قطاع غزّة.

ونحجت القوات الفلسطينية في السيطرة على آلية عسكرية إسرائيلية.

من جهته، وكانت الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ باتجاه الاحتلال الإسرائيلي".

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.

وأضافت الوكالة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قبيل ذلك "حالة التأهب للحرب"، بعد "عملية مشتركة" شملت إطلاق صواريخ وتسلل عناصر من المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى داخل مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه "يهاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "قبل حوالي ساعة نفذت حركة حماس عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل عناصر إلى داخل أراضي إسرائيل".

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