الصين "ترحب" بزيارة مقبلة لوفد من الكونجرس الأمريكي

بكين - (أ ف ب)

أعلنت الصين الأربعاء ترحيبها بزيارة سيجريها زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر وعدد من زملائه، آملة في أن تعزّز "فهمهم" للبلاد.

والموعد المتوقع الأسبوع المقبل سيكون الأحدث في سلسلة زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى الصين في الأشهر الماضية، وذلك في وقت تحاول القوتان العظميان إدارة التباينات بينهما في مجالات أمنية واقتصادية عدة.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية "ترحيبها" بهذه الزيارة، آملة في أن تعزز "فهم الكونجرس الموضوعي للصين".

وأملت في بيان بأن "تروّج للحوار والتبادلات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، وتبثّ عوامل إيجابية في تطوير العلاقات الصينية الأمريكية".

وسيكون أبرز أعضاء الوفد شومر والسيناتور الجمهوري مايك كرابو، وفق وكالة بلومبرج.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن الوفد يأمل بلقاء الرئيس شي جينبينغ، وسيثير في بكين مسائل عدة منها مناخ الأعمال للشركات الأمريكية وحقوق الإنسان.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مكاتب أعضاء الكونجرس المعنيين بالزيارة، أن الوفد سيحلّ أيضا في كوريا الجنوبية واليابان.

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي الى الصين في أعقاب خطوات مماثلة قام بها مسؤولون من واشنطن، أبرزهم وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين ومبعوث المناخ جون كيري.

وكان شومر ومشرّعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أعلنوا في مايو خطة لمواجهة النفوذ المتزايد للصين عبر الحد من تدفق الاستثمارات وتصدير التقنيات المتطورة إلى ثاني اقتصاد في العالم.

وقال شومر في حينه "الحكومة الصينية لا تضع أي حدود في سعيها إلى السيطرة على القرن الحادي والعشرين، وإذا ما استرحنا نحن الأمريكيين على أمجادنا، وتركنا الحزب الشيوعي الصيني يهزمنا، فستكون لهذا عواقب وخيمة على الدول الديمقراطية في العالم".