الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل شخص جراء انفجار

تل أبيب - (د ب أ)

تشتبه الشرطة الإسرائيلية في أن قنبلة كانت السبب في انفجار طال دراجة نارية ليل الثلاثاء مما أدى إلى مقتل راكبها، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المتحدث باسم الشرطة.

واستجابت هيئات الطوارئ سريعا للانفجار، الذي وقع في شارع شمعون بيريز في مدينة أور يهودا.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "وقع انفجار في شارع شمعون بيريز في أور يهودا. وبعد وصول العديد من التقارير إلى الخط الساخن للطوارئ، وصلت العديد من قوات الشرطة إلى المكان".

وتابع: "تشير التحقيقات الأولية إلى أن هذا كان انفجارا ناجما عن عبوة ناسفة، مما أدى إلى إصابة راكب دراجة نارية بجروح خطيرة. ويعتقد أن خلفية الحادث ذات طبيعة إجرامية. وأعلن الطاقم الطبي وفاة رجل 47 عاما كان يستقل الدراجة النارية، في مكان الحادث".

وتفقد قائد شرطة منطقة تل أبيب مكان الحادث لتقييم الوضع.