روسيا: الدول التي تعارض وقف إطلاق النار في غزة تتبنى معايير مزدوجة

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن هناك كارثة إنسانية في غزة والضفة الغربية لم نراها من قبل.

وأضاف مندوب روسيا، أن حصار غزة بات كاملا والقطاع أصبح معزولا عن العالم ولا يعرف أحد ما يحدث فيه، أن الولايات المتحدة شلت مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن ما يجري في غزة.

وتابع المندوب الروسي، أن الهجمات الإسرائيلية تتوالى ومعها رفض كل دعوات وقف إطلاق النار، موضحا أنه لابد من إطلاق عملية مفاوضات كاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار المندوب الروسي، إلى أن وقت أنصاف الحلول قد ولى والأولوية الآن لوقف إراقة الدماء في غزة، مضيفا أنه لابد من اتخاذ تدابير لوقف التصعيد وإطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أن الدول التي تعارض وقف إطلاق النار في غزة تتبنى معايير مزدوجة.