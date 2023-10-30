نتنياهو: حماس ارتكبت أكبر جريمة يمكن تخيلها ونحن لم نبدأ الحرب بعد

مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه آن الأوان لنقرر ما إذا كنا سنقاتل من أجل المستقبل والأمل، وإسرائيل لم تبدأ الحرب.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحفي له: "حماس ارتكبت أكبر جريمة يمكن تخيلها وهم جزء من محور الشر الذي شكلته إيران، كما أن حماس تستمر في استخدام المدنيين دروعا بشرية وهو تكتيك لم ينجح".

وأكد نتنياهو: "إسرائيل تبذل كل جهودها لإبعاد المدنيين عن طريق الأذى في غزة وحماس تمنعهم من المغادرة، كما أن الدعوة لوقف إطلاق النار تعني استسلام إسرائيل أمام حماس، لكن هذا لن يحدث وهذا هو وقت الحرب".

وأشار نتنياهو: " إسرائيل ستنتصر في هذه المعركة، وآمل من الأمم المتحضرة أن تدعمنا ، وما أنويه هو إسقاط حماس وهذه هي مسؤوليتي الآن، ونحن ندعم الجيش الإسرائيلي لتحقيق ذلك، إسرائيل لم تبدأ هذه الحرب لكنها ستنتصر فيها، وقد حررنا اليوم مجندة كانت محتجزة لدى حماس".