صفعته ثم جعلته يركع.. امرأة فرنسية تعتدي على طفل من أصول أفريقية (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه امرأة فرنسية وهي تضرب طفل من أصول أفريقية وتوبخه بداع أنه ضرب ابنها، في منطقة بويسي سان ليجر بفرنسا.

ظهرت المرأة الشقراء في الفيديو وهي تسحب ابنها من يده الذي طأطأ رأسه وتسير به قرب أحد المنازل حيث يتواجد الفتى الأفريقي، الذي هاجمته ممسكة بوجهه وهي تصفعه بشكل حاد، قائلة "لقد ضربت ابني" ليجيبها الطفل "لا هو الذي كان يخنقني".

وصرخت الأم الفرنسية في وجه الفتى قائلة "اذهب وأحضر لي والدتك"، دفعته بشكل عنيف بشكل متكرر إلى الأمام صافعة إياه على مؤخرة رأسه، وهي تصيح "من أين أتيت؟ من علمك هذا؟" بينما يرفع الفتى كلتا يديه بأنه لم يفعل شيء، لكنها لم تكتف بذلك بل جعلته يركع على ركبتيه ليعتذر لابنها ورغم امتثال الصغير لأوامرها لكن ذلك لم يشفع له لتتعدى عليه مجددًا وتخلع نظارته بشكل قوي من وجهه، وتُخبر ابنها أن يصفع الفتى لكنه تردد فربت بشكل خفيف على وجهه.

لم تقتنع الأم بصفعة ابنها الصغير فطالبته غاضبة "اصفعه جيدًا" ليضربه الولد مجددًا ولكن الأم لم تقتنع بانتقام الصغير، فصرخت عليه ثانية "اضربه بشكل أقوى" فامتثل الولد لكلام أمه وضرب الفتى الأفريقي بشكل عنيف كما أمرت الأم.

وبعد وقت قصير توجه والدا الطفل وهم يحملون مقطع فيديو الحادثة إلى مركز الشرطة لتقديم شكواهم، وتم توقيف الأم بعد ظهر نفس اليوم واحتجزت لدى مركز الشرطة بعد توقيفها.

وتنتظر المرأة الفرنسية الحكم القضائي، في ديسمبر المقبل، بعد تداول الفيديو بشكل واسع، وأعلن مكتب المدعي العام في منطقة كريتيل، وضع الأم تحت المراقبة القضائية لحين ميعاد المحاكمة، بتهمة تعنيف قاصر ومعاملته بعنصرية.