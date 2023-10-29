الرئيس الإيراني: الحرب في غزة ستجر دولًا أخرى إلى الصراع

طهران - (د ب أ)

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، من أن أعمال جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة تجاوزت الخطوط الحمراء، وسوف تدفع دولا أخرى للدخول في الصراع.

وقال رئيسي " جرائم الكيان الصهيوني، على الصعيد الإنساني والعسكري، تجاوزت الخطوط الحمراء مما قد يضطر الجميع للتحرك".

وجاءت تصريحات رئيسي مماثلة لتحذيرات سابقة من القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية لإسرائيل والولايات المتحدة منذ وقوع هجمات السابع من أكتوبر الجاري.

وكان المرشد الأعلى على خامنئي أشاد بمنفذي الهجمات، ولكنه نفى تورط إيران المباشر في التخطيط لها.