رئيسي: جرائم الاحتلال تتجاوز الخطوط الحمراء إنسانيا وعسكريا وهذا قد يدفع الجميع للتحرك

مصراوي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت، إن فشل الكيان الصهيوني في اجتياح غزة ليلة أمس هو الانتصار الثاني بعد طوفان الأقصى، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أي إنجاز حقيقي منذ بدء الحرب وهذا "فشل استراتيجي".

وأكد رئيسي في تصريحات لوسائل إعلام عربية، على أن الولايات المتحدة أرسلت رسائل لمحور المقاومة وحصلت على جواب عملي وعلني في الميدان، موضحا أن واشنطن تطالب طهران بعدم التحرك بينما تقدم دعما واسعا للكيان الصهيوني، معتبرا هذا مطلب "باطل".

وأوضح رئيسي أن جرائم الكيان الصهيوني تتجاوز الخطوط الحمراء، إنسانيا وعسكريا وهذا قد يدفع الجميع للتحرك.

وأضاف أن إيران تؤيد مع جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم وقفا فوريا لإطلاق النار، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تعرقل وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يعدّه رئيسي جريمة.

وشدد رئيسي على أن حسابات الولايات المتحدة في المنطقة خاطئة كليا ولن تحقق أهدافها بشرق أوسط جديد، إذ لا قدرة للكيان الصهيوني والدعم الأمريكي على اجتثاث المقاومة الفلسطينية.

وأفاد بأن طهران تقوم بجهود واسعة ومختلفة وأن دعمها للفلسطينيين والمقاومة ليس محل مساومة، مؤكدا أن المقاومة في فلسطين والمنطقة مستقلة والقرار بيدها ولا تتلقى أوامر من طهران.

كما وجه تحذيرا لواشنطن قائلا: " الولايات المتحدة تعرف جيدا قدراتنا الحالية وتدرك أن تجاوزها غير وارد".