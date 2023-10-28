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BBC

الكويت تطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

07:03 م السبت 28 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية الكويتية

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مصراوي

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن أي اجتياح بري لقطاع غزة وسط العزل المتعمد استمرار لجرائم الاحتلال بحق المدنيين.

وجددت الخارجية الكويتية مطالبتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مضيفة: "نعرب عن قلقنا الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة وانتهاكاته للقوانين الدولية".

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