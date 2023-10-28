الكويت تطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

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مصراوي

قالت وزارة الخارجية الكويتية، إن أي اجتياح بري لقطاع غزة وسط العزل المتعمد استمرار لجرائم الاحتلال بحق المدنيين.

وجددت الخارجية الكويتية مطالبتها لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مضيفة: "نعرب عن قلقنا الشديد لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة وانتهاكاته للقوانين الدولية".