إيران محذرة الولايات المتحدة: يمكننا الوصول إلى القوات الأمريكية
طهران - (د ب أ)
أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، المزيد من التحذيرات ضد الولايات المتحدة، مع تصاعد الحرب في قطاع غزة.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن العميد، رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثورى، قوله اليوم السبت إن أنصار إسرائيل، يتعين أن يدركوا أن "بعض الأيادي، غير القادرة على الوصول إلى هذا النظام ، يمكن أن تصل إلى القوات الأمريكية، التي تسيطر على تلك الحرب".
وأضاف شريف، خلال مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية، أن جميع القواعد العسكرية الأمريكية ورحلاتها الجوية، سيتم مراقبتها عن كثب.
وكانت أمريكا قد شنت غارات جوية، على شرق سوريا أمس الجمعة، ردا على هجمات شنتها ميليشيات تدعمها إيران.
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