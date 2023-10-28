الإسعاف الإسرائيلية: إصابة مبنى في بئر السبع بشكل مباشر جراء صاروخ أُطلق من غزة
(مصراوي)
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، قصف هدفًا في منطقة بئر السبع، بصاروخ أُطلق من قطاع غزة.
وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أن مبنى في بئر السبع بصحراء النقب، تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ من قطاع غزة.
واستهدفت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأراضي المحتلة بعدة رشقات صاروخية أعلنت أنها ردًا على الغارات العنيفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في القطاع.
وهاجم الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الليلة الماضية عن طريق الجو والبر والبحر في موجة قصف هي الأعنف في تاريخ قطاع غزة، زامن ذلك قطع كل وسائل الاتصال والإنترنت داخل القطاع مما عرقل وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين في مناطق القصف.
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