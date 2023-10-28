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لبنان: لدينا خطة طوارئ لمواجهة تداعيات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

01:26 م السبت 28 أكتوبر 2023

نجيب ميقاتي

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بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت، إجراء اتصالات ومساع وجهود دبلوماسية وسياسية عربيا ودوليا لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن ميقاتي قوله خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، إن "الحكومة لديها خطة طوارئ لاحتواء تداعيات ما يمكن أن يحدث نتيجة العدوان المستمر على الأشقاء الفلسطينيين".

بدوره، أبدى المفتي دريان حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني الجامع، رغم العقبات والتحديات التي تعانيها بسبب ما يمر به لبنان من أزمات متلاحقة.

وثمن دريان "الجهود والمساعي والاتصالات التي يقوم بها الرئيس ميقاتي في هذا الصدد"، معربا عن أمله في أن "تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الإسرائيلي في وقف الجرائم والعقاب الجماعي على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي اللبنانية".

ووفق الوكالة، بحث الطرفان، خلال اللقاء، "مختلف القضايا على الساحة اللبنانية والعربية، وخصوصا العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والجنوب اللبناني".

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