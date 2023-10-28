أردوغان: على إسرائيل أن تخرج فورًا من حالة الجنون

مصراوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "عمليات قصف الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة على غزة، التي تكثفت الليلة الماضية، يجب أن تتوقف "فورا".

وأضاف أردوغان، في بيان عبر "تلغرام"، اليوم السبت، أن "القصف الإسرائيلي استهدف مرة أخرى النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، وأنه بدأ عملية برية موسعة في القطاع.

وقطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة،بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأوضحت المصادر، أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.