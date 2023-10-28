في رسالة للكونجرس.. بايدن يتهم مجموعات موالية للحرس الثوري الإيراني باستهداف قوات أمريكية



وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، مليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني، بتنفيذ هجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في سوريا والعراق،

وقال بايدن في رسالة إلى الكونجرس، تعليقًا على هجمات أمريكي ضد منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، إن الهجمات نُفذت بطريقة تحد من مخاطر التصعيد، مؤكدًا أنه وجهه بتنفيذها في 26 أكتوبر الجاري.

وزعم أن الهجمات استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات تابعة له لأغراض عسكرية.

وأكد في رسالته، أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات حسب الضرورة للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات.

وتأتي الهجمات على القواعد العسكرية التي تضم وقوات أمريكية وسط دعم أمريكي للاحتلال الإسرائيلي في هجماته الوحشية على قطاع غزة ردًا على عملية حماس طوفان الأقصى في الـ7 من الشهر الجاري وشملت إطلاق صواريخ واقتحام مستوطنات إسرائيلية واحتجاز أسرى واقتيادهم إلى القطاع.

ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر، تبنت فصائل مسلحة بعضها موالي لإيران في العراق وسوريا أكثر من 20 هجومًا، استهدفت في المقام الأول القواعد التي تستخدمها القوات الأمريكية.