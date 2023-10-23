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BBC

زيلينسكي يدعو إلى تحقيق تقدم مستمر على الجبهة الأوكرانية

12:12 ص الإثنين 23 أكتوبر 2023

فولوديمير زيلينسكي

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موسكو - (د ب أ):
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد على أهمية التحرير المستمر للمناطق التي تحتلها روسيا في بلاده.
وأكد أن أوكرانيا بحاجة إلى نتائج كل يوم، مضيفا أن "التقدم المستمر على الجبهة" مهم.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو: "سواء بكيلومتر واحد فقط، أو بمقدار 500 متر، ولكن إلى الأمام كل يوم لتحسين المواقع الأوكرانية، للضغط على المحتلين".
وأشار إلى أن القتال من أجل أفدييفكا ومارينكا بالقرب من مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا صعب للغاية في الوقت الحالي. ووفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، تم صد أكثر من 20 هجوما روسيا على كل قطاع من هذه القطاعات من الجبهة اليوم الأحد. ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.
وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد حرب عدوانية روسية منذ 20 شهرا.
وذكر زيلينسكي أنه تحدث إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا. ومن بين القضايا التي ناقشها الجانبان دور قطر في الوساطة في إطلاق سراح الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عاد أربعة أطفال وشباب أوكرانيين إلى أوكرانيا من روسيا بعد جهود الوساطة التي بذلتها قطر.

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