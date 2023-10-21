وزيرة خارجية ألمانيا أمام قمة القاهرة للسلام: السلام العادل يقتضي هزيمة حماس

مصراوي



دعت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، إلى حماية المدنيين وتوفير المياه والضروريات للأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

وجاء هذا خلال كلمتها، اليوم السبت، أمام قمة أعمال "قمة القاهرة للسلام" بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن "السلام العادل والشامل يقتضي هزيمة حماس والمشروع الذي تهدف إليه"

ولفتت إلى أن هناك "الكثير في قطاع غزة يعانون بسبب عدم الوصول إلى المياه، ونخاف أن يخلف هذا الصراع الكثير من الضحايا المدنيين.



وأكدت بيربوك أن إسرائيل لها الحق في حماية نفسها ضمن إطار القانون الدولي، وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني.