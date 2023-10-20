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BBC

رئيس الوزراء البريطاني: أقدر جهود مصر لإيصال المساعدات لغزة

05:09 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

ريشي سوناك

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مصراوي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن تقدير بلاده لما قامت به مصر في معبر رفح، لافتًا إلى أنه من المهم أن توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وجاء هذا خلال كلمته في لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة.

وتابع رئيس وزراء بريطانيا، "نحن في وقت مهم للتحدث عن موقف قطاع غزة وأقدر جهود مصر المبذولة لإيصال المساعدات"

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن أكثر من 2 مليون شخص في غزة يعيشون حصارا خانقا دون ماء أو أغذية أو وقود.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمة له من أمام معبر رفح من الجهة المصرية، أنه "يجب الإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية لغزة، نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر".

وأوضح جوتيريش: أنه "رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع ".

وأشار جوتيريش: إلى أنّ "وكالة الأونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة".

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ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني مصر معبر رفح قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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