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BBC

أمريكا تؤكد على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة

01:21 م الجمعة 20 أكتوبر 2023

وزار ة الخارجية الأمريكية

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أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إنه "يجب ترسية آليات لحماية المدنيين في قطاع غزة".

وتابع ميلر في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، "إن الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، ومن الضروري إرساء كافة الآليات اللازمة لحماية المدنيين من أي أذى يذكر بسبب الأحداث الراهنة في غزة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن التحذيرات التي أطلقتها واشنطن لدول وكيانات - لم يذكرها - من عواقب الدخول في الصراع الراهن في غزة.

وشدد على أهمية مد يد المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين والعمل على منع توسع الصراع في غزة.

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وزارة الخارجية الأمريكية ماية المدنيين في قطاع غزة تطلعات الشعب الفلسطيني طوفان الأقصى

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