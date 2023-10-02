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BBC

ترامب قبل بدء محاكمته: القاضي والمدعية العامة وصمة عار على أمريكا

04:41 م الإثنين 02 أكتوبر 2023

ترامب

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وكالات

ينطلق موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نحو محكمة نيويورك، للمثول أمام القضاء في قضية تضخيم أصوله العقارية، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال ترامب إن القاضي أرثر إنغورون والمدعية ليتيشيا جيمس عميلان ديمقراطيان ووصمة عار على نيويورك وأمريكا.

وطالب ترامب، بإقالة المدعية العامة في نيويورك، متهمًا إياها بالتدخل "الإجرامي" في الانتخابات، بحسب وصفه.

كما أكد أن القاضي إنغورون أساء استخدام السلطة ويجب إقالته ومحاكمته

وتبدأ، بعد قليل في نيويورك المحاكمة المدنية لترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

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