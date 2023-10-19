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تضامنًا مع غزة.. الجزائر توجه بإلغاء احتفاليات ذكرى الأول من نوفمبر

02:30 م الخميس 19 أكتوبر 2023

علم الجزائر

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(مصراوي)

وجهت وزارة الشؤون الخارجية والوطنية في الجزائر، اليوم الخميس، جميع سفاراتها وبعثا تها والقنصليات الجزائرية بالخارج إلى إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر المجيدة لهذا العام.

وجاء التوجيه بأمر من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعبيرًا منه عن تضامن الشعب الجزائري والجزائر "مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذين يواجهون عدوانًا غاصبًا ووابلًا من الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم من المحتل الصهيوني".

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