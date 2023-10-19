الاحتلال الإسرائيلي يقصف 5 مخابز في غزة خلال اصطفاف المواطنين

مصراوي

قال الإعلام الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف الأماكن المحيطة من المخابز خلال اصطفاف العشرات من المواطنين على أبوابها.

وأضاف الإعلام الحكومي في غزة، أنه حتى الآن تم قصف 5 مخابز على الأقل بالعديد من المناطق المختلفة في القطاع، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء الذين اصطفوا للحصول على قوت يومهم.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت الموافق الـ7 من أكتوبر الحالي، تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاومين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.