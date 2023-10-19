لإظهار تضامنه.. رئيس وزراء بريطانيا يصل إسرائيل

(بي بي سي)

وصل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى إسرائيل، ولدى وصوله المطار، أكد مجدداً وقوف بريطانيا إلى جانب إسرائيل.

وأعلنت الحكومة أن سوناك سيضغط من أجل فتح ممر لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "في أسرع وقت ممكن"، وتمكين البريطانيين المحاصرين هناك من المغادرة.

ويصل سوناك بعد يوم من زيارة جو بايدن إلى تل أبيب. وبعد يوم من قصف مفجع ضرب المستشفى الأهلي العربي في غزة، وتسبب في سقوط مئات الضحايا.

وقال سوناك "يجب أن يكون الهجوم على المستشفى الأهلي لحظة فاصلة لكي يجتمع القادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم للعمل معا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع"، مضيفًا "سأضمن أن تكون المملكة المتحدة ضالعة في هذه الجهود".

وتتزامن زيارة سوناك مع زيارة وزير خارجيته جيمس كليفرلي إلى مصر وتركيا وقطر.

ومن غير المتوقع أن يحقق سوناك إنجازا كبيرا، فهو يسعى فقط إلى حشد التأييد لإسرائيل، وربما التشاور بشأن الغزو البري الإسرائيلي المحتمل لغزة..

وزيارة ريشي سوناك إلى إسرائيل ليست الدبلوماسية الوحيدة في الشرق الأوسط اليوم.

ففي بكين أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن وقف إطلاق النار هو المطلب الأهم والأكثر إلحاحا الآن.