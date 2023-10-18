إيران تدعو إلى حظر نفطي فوري على إسرائيل
طهران - (د ب أ)
دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل، ردا على هجماتها الجوية على غزة، مما تسبب في ارتفاع العقود الآجلة للنفط.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعا في بيان لوزارته نُشر عبر منصة (تيليجرام) " الدول الاسلامية بفرض حظر فوري وكامل على النظام الصهيوني، حظر نفطي على النظام". كما دعا الدول الإسلامية لطرد السفراء الإسرائيليين.
وعزز خام برنت مكاسبه، حيث ارتفع بنحو 3.5 % بعد هذه التصريحات.
وأدلى عبد اللهيان بهذه التصريحات في المملكة العربية السعودية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تمت الدعوة إليه لمناقشة الحرب في قطاع غزة.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 16 جنيها.. أفضل مراوح لعام 2023 بالتقسيط حتى 60 شهراتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في 2023 بأقل من 400 جنيهتفاصيل
-
وداعاً لفاتورة الكهرباء الباهظة.. أفضل مصابيح ليد لتوفير الطاقةتفاصيل
-
أفضل طريقة للحصول على أسنان بيضاء بأقل تكلفةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: