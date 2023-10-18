إيران تدعو إلى حظر نفطي فوري على إسرائيل

طهران - (د ب أ)

دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل، ردا على هجماتها الجوية على غزة، مما تسبب في ارتفاع العقود الآجلة للنفط.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعا في بيان لوزارته نُشر عبر منصة (تيليجرام) " الدول الاسلامية بفرض حظر فوري وكامل على النظام الصهيوني، حظر نفطي على النظام". كما دعا الدول الإسلامية لطرد السفراء الإسرائيليين.

وعزز خام برنت مكاسبه، حيث ارتفع بنحو 3.5 % بعد هذه التصريحات.

وأدلى عبد اللهيان بهذه التصريحات في المملكة العربية السعودية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تمت الدعوة إليه لمناقشة الحرب في قطاع غزة.