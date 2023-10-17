هنية: مرتكبو مجزرة مستشفى المعمداني هم من قتلوا أسرى الجيش المصري



مصراوي

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن مجزرة مستشفى المعمداني تؤكد على وحشية العدو، متابعًا "مجزرة المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء تؤكد وحشية العدو وحجم الهزيمة المدوية".

وتابع هنية في كلمة له تعليقًا على مجزرة مستشفى المعمداني، " إن تلك المجزرة تضاف لسلسلة مجازر ارتكبها الصهاينة منذ احتلال فلسطين، فالعدو لا يحترم قيما ولا قوانين ولا أعرافا ولا شرائع، كما أنّ من ارتكبوا مجزرة المعمداني ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا وبحر البقر وقتلوا أسرى الجيش المصري".

وأضاف هنية: "العدو واهم إن ظن أن هذه المجازر ستغطي على هزيمته المدوية أو تدفع شعبنا للاستسلام"، مشيرًا: " المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا ومقدساتنا".

ودعا هنية أهالي الضفة والقدس والداخل إلى الخروج في كل المدن والقرى والمخيمات في وجه المحتل، كما دعا أيضًا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج تنديدا بهذه المجزرة الوحشية، مؤكدًا على أن " هذه المجزرة ستشكل نقطة تحول وطوفان يضاف إلى طوفان الأقصى".

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد العام ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني وجميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن سقوط 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني والأعداد قابلة للزيادة.

وقال رائد الدهشان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، "نحن لا نستطيع تلبية الاحتياجات والمجزرة كبيرة"

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقًا للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.