الصحة الفلسطينية: استشهاد نحو 3 آلاف في غزة جراء عدوان الاحتلال



وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد نحو 3 آلاف وأكثر من 12500 جريح في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وستشهد نحو 61 فلسطينيًّا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية منذ بداية التصعيد، وأصيب أكثر من 1250 جريحًا.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن 64% من الشهداء هم من النساء والأطفال، حيث قتلت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلاً، فيما بلغ عدد الطواقم الصحية الذين استشهدوا و37 كادراً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 71 فلسطينياً، استشهدوا وأصيب المئات في القصف الإسرائيلي على غزة خلال الليلة الماضية، كان آخرهم 15 شهيدًا في قصف منزل عائلة اللمداني غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشنت حركة حماس يوم الـ7 من أكتوبر الحالي، هجوما غير مسبوق على الاحتلال الإسرائيلي تحت اسم "طوفان الأقصى"، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.