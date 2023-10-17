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BBC

بايدن يزور عمان غدا ويلتقي الرئيس السيسي

03:52 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

السيسي وبايدن يتقفان هاتفيا على أولوية حماية المدن

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور الشرق الأوسط غدا، وسيلتقي الرئيس الأردني الملك عبد الله، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد البيت الأبيض أن الاجتماع سيركز على الوضع الإنساني وكيفية إدخال مساعدات إغاثية لأهالي القطاع.

وأشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى اتفاق أميركي-إسرائيلي على خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة.

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بايدن السيسي الأردن

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