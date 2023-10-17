بايدن يزور عمان غدا ويلتقي الرئيس السيسي
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور الشرق الأوسط غدا، وسيلتقي الرئيس الأردني الملك عبد الله، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكد البيت الأبيض أن الاجتماع سيركز على الوضع الإنساني وكيفية إدخال مساعدات إغاثية لأهالي القطاع.
وأشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى اتفاق أميركي-إسرائيلي على خطة لإرسال مساعدات لقطاع غزة.
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