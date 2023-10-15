زلزال جديد يضرب أفغانستان بقوة 6.3 درجة

إسلام آباد - (د ب أ)

ضرب زلزال قوي غرب أفغانستان مجددا صباح اليوم الأحد، في نفس المنطقة التي شهدت سلسلة من الزلازل القوية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل نحو 2400 شخص.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي ترصد النشاط الزلزالي، أن قوة أحدث زلزال بلغت 6.3 درجة على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال بالقرب من مدينة هيرات بغرب البلاد، وبالقرب من مركز الزلزال الذي وقع في السابع من أكتوبر الجاري، وعلى عمق نحو ثمانية كيلومترات.

وقد ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر بعد ذلك نفس المنطقة بعد 20 دقيقة من الزلزال الأول، على عمق نحو 12 كيلومترا.

وكانت سلسلة من الزلازل تتراوح قوتها ما بين 4.6 و 6.3 درجة على مقياس ريختر قد ضربت نفس المنطقة في السابع من أكتوبر الجاري، على عمق نحو 10 كيلومترات، مما أسفر عن مقتل نحو 2400 شخص، وتدمير ما لا يقل عن 20 قرية، وفقا لأحدث بيانات الحكومة التي تترأسها طالبان.

كما تعرضت نفس المنطقة لزلزال آخر بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 153 آخرين. وقد لحق الدمار بالمزيد من القرى في ما لا يقل عن ثلاث مناطق في إقليم هيرات.