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BBC

رئيسة لجنة فلسطين في النرويج تتلقى تهديدات بسبب دعمها للقضية

11:04 ص السبت 14 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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مصراوي

قالت رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، "تلقيت تهديدات بسبب مواقفي الداعية لتطبيق القانون الدولي على الجميع، الاحتلال الإسرائيلي منعت أي صحفي غربي من الدخول إلى قطاع غزة.

وتابعت رئيسة لجنة فلسطين النرويجية، في تصريحات لها اليوم السبت، أن الفلسطينيين يقومون بعمل عظيم في نشر المعلومات الصحيحة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الفلسطينيين الذين دعاهم لمغادرة منازلهم باتجاه الجنوب.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة".

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الاحتلال الإسرائيلي فلسطين النرويج قطاع غزة

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