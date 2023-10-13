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BBC

الاحتلال يعلن تفاصيل جديدة بشأن مهلة الـ24 ساعة لإخلاء غزة من السكان

04:53 م الجمعة 13 أكتوبر 2023

الاحتلال يعلن تفاصيل جديدة بشأن مهلة الـ24 ساعة

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مصراوي

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إخلاء شمالي غزة "سيستغرق وقتًا"، ولا يؤكد مهلة 24 ساعة.

بدوره أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن نقل سكان غزة خلال 24 ساعة سيكون أمرًا صعبًا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حشد قواته على تخوم قطاع غزة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه يتعين على نحو 1,1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة، وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وجاء في بيان أن "الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا والاستيطان في المنطقة الواقعة جنوب نهر غزة"

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جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء غزة من السكان طوفان الأقصى الاحتلال يعلن تفاصيل جديدة

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