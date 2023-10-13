الصحة الفلسطينية: ساعات قليلة ويُعلن انهيار المنظومة الصحية بالكامل في غزة

وكالات

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، إن الطواقم الصحية تعمل منذ سبعة أيام، لم تغادر مواقعها رغم الاستهداف ووقوع ضحايا في صفوفها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن المستشفيات بدأت تفقد قدراتها السريرية والدوائية والوقود والقادم أسوأ، مناشدًا كآفة الجهات للإسراع في إدخال الإمدادات الطبية للمستشفيات قبل فوات الآوان.

وأكد "القدرة"، أنّهم حاليا أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لمداواة الجرحى والمرضى تحت كل الظروف، خاصة وأنّ هناك عدد كبير من الأشخاص لا يزالون تحت أنقاض المباني المقصوفة، مؤكدا على أنّ مستشفيات القطاع امتلأت عن بكرة أبيها بالجرحى، متوجهًا إلى العالم بأسره سرعة تزويد القطاع بالدواء والوقود والأطقم الطبية.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، نطالب بممر إنساني عاجل وفوري لنقل الجرحى خارج القطاع.