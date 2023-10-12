إعلان

BBC

"وول ستريت": واشنطن تنقل طائرات مقاتلة لقاعدة عسكرية في الإمارات لدعم إسرائيل

11:53 م الخميس 12 أكتوبر 2023

طائرات الهجوم الأرضي من طراز A-10

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن مصادر في البنتاغون، بأنه تم نقل طائرات مقاتلة طراز A-10 إلى قاعدة الظفرة في الإمارات، "لدعم إسرائيل، وردع أي هجمات محتملة".
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن سربًا من طائرات الهجوم الأرضي من طراز A-10 المتمركزة في قاعدة ديفيس-مونثان الجوية في أريزونا ستتمركز في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات.
وقال مسؤولو الدفاع في الولايات المتحدة، إن جميع الأسراب الإضافية التي صدرت أوامر بتوجهها إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، من المتوقع أن تكون في مكانها بحلول الأسبوع المقبل.
وتوجد قاعدة الظفرة على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب غرب أبو ظبي، وتعد قاعدة لكل من القوات الإماراتية والأميركية والفرنسية.
تستضيف القاعدة الجناح المقاتل لسلاح الجو الإماراتي، الذي يضم سرب شاهين الأول والثاني والثالث المجهز بمركبة لوكهيد مارتن إف -16 إي / إف ديزرت فالكون.
تشكل قاعدة الظفرة مكان واشنطن الرئيسي في الإمارات، إلا أن الجيش الأمريكي تتواجد قواته كذلك في ميناء "جبل علي" الذي تستخدمه البحرية الأمريكية.

سوق مصراوى

طائرات مقاتلة الهجوم الأرضي طوفان الأقصى واشنطن الإمارات قاعدة ديفيس-مونثان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماكرون: مقتل 13 فرنسيا في إسرائيل وفقدان 17 آخرين
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تصفية القضية الفلسطينية.. الرئيس السيسي يكشف سبب خطورة أحداث غزة