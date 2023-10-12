ولي العهد السعودي يبحث الأوضاع في غزة مع الرئيس الفرنسي

الرياض - (د ب أ)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التصعيد العسكري الجاري حالياً في قطاع غزة ومحيطه.

وأكد ولي العهد السعودي خلال الاتصال ضرورة العمل من أجل إيجاد سبل "لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

كما أكد سعي المملكة "لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".

وأضافت (واس) أن ولي العهد السعودي شدد على رفض المملكة "استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية".