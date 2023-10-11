القسام تعلن إطلاق مسيرات انتحارية تجاه الاحتلال الإسرائيلي

غزة - (د ب أ)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد فيديو لإطلاق مسيرات انتحارية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهر مقطع الفيديو إطلاق عدد من الطائرات المسيرات الانتحارية تجاه ما قالت القسام إنه الأهداف المعادية في إطار معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم السبت الماضي .

كما عرضت القسام مشاهد مصورة لاقتحام مقاتليها موقع "عين هبشور" العسكري للجيش الاحتلال على أطراف شرق قطاع غزة وقتل وأسر عدد من الجنود.

من جهته، أعلن الاحتلال أنه هاجم أكثر 2600 هدف في قطاع غزة منذ بدء جولة القتال الحالية مع حركة حماس.

وذكر الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان، أنه يتم شن "عمليات هجومية في قطاع غزة لم يسبق لها مثيل".

وقال أدرعي "نحن نقصف مناطق جغرافية شاملة يعمل منها الإرهاب بشكل مكثف: بيت حانون وحي الرمال، وحي الفرقان وغيرها من المناطق".

وأضاف الناطق باسم جيش الاحتلال أن "هناك أولوية عسكرية واضحة باستهداف قادة حماس في قطاع غزة".

وكان مجلس الوزراء السياسي الأمني وافق مساء السبت الماضي على إعلان حالة الحرب على قطاع غزة، وبدء عمليات عسكرية واسعة ردًا على إطلاق حماس هجوم "طوفان الأقصى" الذي أدى إلى قتل أكثر من ألف إسرائيلي وأسر العشرات.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبانٍ متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 1055 شخص وأكثر من خمسة آلاف مصاب.