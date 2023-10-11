حماس: مقتل 4 من أفراد عائلة قائد كتائب القسام بينهم طفل لم يتجاوز الثلاث سنوات
غزة - (بي بي سي)
قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزل والد قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، بحسب مصادر فلسطينية.
وأدت الغارة إلى استشهاد شقيق الضيف وثلاثة من أفراد عائلته. وعمليات البحث عن باقي أفراد العائلة ما زالت مستمرة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الهجوم الإٍسرائيلي اليوم فقط خلال ساعات الفجر الأولى أدى إلى مقتل 50 فلسطينيًا.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الغارات الإسرائيلية تستهدف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف، مما أضعف من قدرتها.
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