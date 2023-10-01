أردوغان: سنواصل الحرب ضد التنظيمات الإرهابية

وكالات

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد في جلسة للبرلمان التركي، عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مقري وزارة الداخلية والبرلمان في العاصمة أنقرة.

وقال أرودغان، خلال افتتاح أعمال البرلمان التركي بعد الهجوم الذي وقع في وقت سابق اليوم، إن بلاده ستواصل الحرب ضد التنظيمات الإرهابية.

وأدان أردوغان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي طال المديرية العامة للأمن في وزارة الداخلية، مضيفًا: "واجهنا الكثير من الصعوبات وتعرضنا لمحاولات انقلابية نجحنا في التصدي لها".

وحث على التكامل والتكاتف داخل البرلمان حتى تكون بلاده أقوى، داعيًا إلى الإسراع بصياغة دستور جديد للبلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة اثنين من عناصر قوات الأمن التركية بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار الذي وقع صباح الأحد، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.