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سيدة أوكرانيا الأولى: عائلتنا ممزقة مثل جميع عائلات البلاد

01:05 م الإثنين 23 مايو 2022
سيدة أوكرانيا الأولى: عائلتنا ممزقة مثل جميع عائلات البلاد

أولينا زيلينسكي

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وكالات:

تحدثت السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكي عن زوجها فولوديمير وعائلتها أثناء الحرب، وقالت: "لا أستطيع أن أقول إن الحرب قد غيرته. مثلما كان زوجًا ورجلًا يمكن الاعتماد عليه قبل الحرب، فهو كذلك الآن."

وأضافت: "إن عائلتنا، مثل جميع العائلات الأوكرانية، ممزقة الآن. لم نلتقي منذ شهرين ونصف، تحدثنا فقط عبر الهاتف. شكرًا على هذه الفرصة، لأننا نقضي الآن بعض الوقت معًا. نحن نتواعد على التلفزيو

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