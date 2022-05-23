سيدة أوكرانيا الأولى: عائلتنا ممزقة مثل جميع عائلات البلاد

وكالات:

تحدثت السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكي عن زوجها فولوديمير وعائلتها أثناء الحرب، وقالت: "لا أستطيع أن أقول إن الحرب قد غيرته. مثلما كان زوجًا ورجلًا يمكن الاعتماد عليه قبل الحرب، فهو كذلك الآن."

وأضافت: "إن عائلتنا، مثل جميع العائلات الأوكرانية، ممزقة الآن. لم نلتقي منذ شهرين ونصف، تحدثنا فقط عبر الهاتف. شكرًا على هذه الفرصة، لأننا نقضي الآن بعض الوقت معًا. نحن نتواعد على التلفزيو