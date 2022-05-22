وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا، فرض حجر إلزامي على مصابي جردي القرود.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، أصحبت بلجيكا أول دولة في العالم تفرض حجرا إلزاميا على مصابي جدري القرود، وأوجبت عزل أي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية لمدة 21 يوما.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود وتوسع نطاق المراقبة في البلدان التي لم يعرف فيها المرض حتى الآن، قال الرئيس الأمريكي بايدن إن المرض "يجب أن يثير قلق الجميع".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إن تفشي مرض جدري القردة هو أمر "يجب أن يكون مصدر قلق للجميع"، مضيفاً أن مسؤولي الصحة الأمريكيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة. وأبلغ بايدن الصحفيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية متجها إلى اليابان "نبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما سنفعله".