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القوات الروسية تحاول التقدم باتجاه منطقة سيفيرودونتسك الأوكرانية

01:02 م الأحد 22 مايو 2022
القوات الروسية تحاول التقدم باتجاه منطقة سيفيرودونتسك الأوكرانية

قوات روسية

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كييف - أ ش أ

حاولت القوات الروسية التقدم باتجاه منطقة "سيفيرودونتسك" الواقعة شرق أوكرانيا بدبابات من طراز "ترميناتور"، وذلك وفقا لما أعلنه مسئول محلي بارز اليوم الأحد.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة "لوهانسك" سيرهي هايداي قوله إن القوات الأوكرانية تمكنت من صد محاولات الهجوم في المنطقة، مشيرا إلى أن الروس حاولوا الدخول من أربعة اتجاهات في وقت واحد إلا أنه تم التصدي لهم مما دفعهم إلى التراجع إلى مواقعهم السابقة.

وأضاف هايداي أن القوات الروسية استمرت في قصف الأحياء السكنية بقذائف الهاون والمدفعية، مشيرا إلى تعرض بلدات وقرى خاضعة للسيطرة الأوكرانية لأضرار.

وأشار المسئول الأوكراني إلى أن القوات الروسية تسببت في إحداث أضرار بجسر كان يستخدم في إيصال السلع الإنسانية إلى المنطقة، كما أنها دمرت عمدا مستشفى متعدد التخصصات /على حد قوله/.

وأوضح - في منشور له على تطبيق "تلجرام" - أن مبنى المستشفى المكون من سبعة طوابق أصبح في الواقع مبنى من أربعة طوابق.

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القوات الروسية منطقة سيفيرودونتسك الأوكرانية أوكرانيا
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