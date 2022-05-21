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موسكو: كييف تقدم الحبوب مقابل تزويدها بالأسلحة من الغرب

08:46 م السبت 21 مايو 2022
موسكو: كييف تقدم الحبوب مقابل تزويدها بالأسلحة من الغرب

دميتري بوليانسكي

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موسكو - (أ ش أ):

قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن: "كييف تقدم الحبوب مقابل تزويدها بالأسلحة من الغرب".

جاء ذلك ردا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، الذي قال إن روسيا كانت تغلق الموانئ لتصدير المواد الغذائية.. وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت.

وأضاف بوليانسكي: "أنه من المعروف والواضح أن روسيا لا تمنع تصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، مشيرا إلى أن كييف تبقي الموانئ ملغومة وتستخدم السفن الأجنبية كدروع.

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