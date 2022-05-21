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روسيا تمدد حظر دخول نحو ألف مواطن أمريكي وكندي

07:20 م السبت 21 مايو 2022
روسيا تمدد حظر دخول نحو ألف مواطن أمريكي وكندي

وزارة الخارجية الروسية

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موسكو - (د ب أ)

مددت روسيا حظر دخول ما إجماليه 963 من المواطنين الأمريكيين و 26 من الكنديين اليوم السبت، في إجراء انتقامي للعقوبات التي يفرضها الغرب ضد موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وأدرجت وزارة الخارجية فى موسكو في منتصف مارس 13 من الأمريكيين على القائمة السوداء، فى البداية ، من بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن. كما تمت إضافة مئات من نواب الكونجرس الأمريكي إلى القائمة.

وتضم القائمة الكندية رئيس الوزراء جاستن ترودو وزوجته صوفي ترودو، بالإضافة إلى جراهام بولي زوج نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند.

يشار إلى أن كندا والولايات المتحدة من بين الدول التي فرضت عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاتيرينا فلاديميروفنا تيخونوفا وماريا فلاديميروفنا فورونتسوفا.

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