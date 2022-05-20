بينها الجماعة الإسلامية بمصر.. واشنطن تشطيب 5 تنظيمات من قائمة الإرهاب

وكالات:

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، شطب تصنيف خمسة تنظيمات من قائمة الإرهاب، بينها الجماعة الإسلامية في مصر.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الجمعة إنه "تم إلغاء خمسة تصنيفات من المنظمات الإرهابية الأجنبية، بموجب قانون الهجرة والجنسية، وهي: مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس، وجماعة كهانا حي اليهودية، والجماعة الإسلامية في مصر، طائفة جماعة أوم شنريكيو اليابانية، وحركة أرض الباسك والحرية".

والجمعة، أخطرت وزارة الخارجية الأميركية، الكونغرس بهذه الخطوة التي تأتي في وقت يجري فيه نقاش مثير للانقسام لكنه غير ذي صلة في واشنطن وأماكن أخرى حول ما إذا كان ينبغي أو يمكن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية كجزء من جهود إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

ومن المرتقب أن تعلن الولايات المتحدة رسميا عن شطب المنظمات الخمس من قائمة الإرهاب الأسبوع القادم.