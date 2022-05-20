ارتفاع درجات الحرارة في مايو في فرنسا تعيق انتاج محصول القمح

باريس- (د ب أ):

يتدهور انتاج محصول القمح الفرنسي حيث أن الحر القياسي عبر أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي تزيد من مشاكل توريد الحبوب في العالم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا لأحدث بيانات من وكالة الزراعة الحكومية فرانس أجري مير، تراجعت حصة محصول القمح الناعم الفرنسي التي هي في حالة جيدة أو جيدة للغاية إلى 73 % حتى 16 مايو، أي أقل من نفس الفترة من العام السابق.

وقالت هيئة الأرصاد الفرنسية ميتيو فرانس في مذكرة إن موجة جافة وحارة عبر فرنسا تتسبب في استنزاف رطوبة التربة خلال فترة حيوية لنمو المحاصيل، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مطلع الأسبوع إلى فوق 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) في كثير من المدن.

وأضافت ميتيو فرانس أن النوبة الصيفية تعني أنه من المرجح أن تسجل البلاد أعلى درجة حرارة تعرضت لها في شهر مايو على الإطلاق متجاوزة عام 2011.

وهذا يهدد بالحد من محاصيل القمح في البلاد، ما يزيد من مشاكل الطقس لدى دول منتجة أخرى ، مثل الولايات المتحدة وكندا في وقت تسبب فيه غزو روسيا لأوكرانيا في الحد من إمدادات القمح العالمية.

وخفض مجلس الحبوب الدولي أمس الخميس، توقعاته لانتاج القمح العالمي إلى 769 مليون طن وهو أقول مستوى خلال ثلاث سنوات.