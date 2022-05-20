كيف تكافح كوريا الشمالية كورونا بالأدوية التقليدية والأعشاب؟

كتبت- هدى الشيمي:

تبذل كوريا الشمالية قصارى جهدها من أجل إنتاج الأدوية والإمدادات الطبية بما في ذلك المُعقمات وأجهزة قياس الحرارة بالإضافة إلى التشجيع على استخدام الأدوية الكورية التقليدية، التي يُزعم أنها تقلل الحمى والألم في الوقت الذي تكافح فيه الدولة التي عزلت نفسها عن العالم خلال العامين الماضيين التفشي غير المسبوق لفيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء كي سي إن أيه (KCNA)- التي تديرها البلاد- إن الأدوية التقليدية أثبتت فعاليتها في الوقاية من المرض الخبيث وعلاجه، رغم عدم وجود دليل طبي على هذه الادعاءات.

أثار انتشار الفيروس، الذي أكدته كوريا الشمالية لأول مرة الأسبوع الماضي، مخاوف بشأن نقص الموارد الطبية واللقاحات في البلاد، إذ حذرت وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من عواقب مدمرة على سكان الدولة الآسيوية البالغ عددهم ٢٥ مليون نسمة.

ومنذ الأسبوع الماضي، أعلنت بيونجيانج تسجيل 263 ألف إصابة جديدة بالحمَى، ووفاة شخصين، ويتزامن هذا مع الإعلان ولأول مرة عن تفشي وباء كورونا في البلاد.

لكن السلطات لم تحدد بعد عدد الإصابات المؤكدة. وتوفي حتى الآن 65 شخصا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

قال كي بارك، أخصائي الصحة العالمية في كلية الطب بجامعة هارفارد والذي عمل في مشاريع رعاية صحية في كوريا الشمالية، إنه من المفترض أن يتباطأ عدد الحالات الجديدة نتيجة للإجراءات الوقائية والاحترازية مثل قيود السفر، والالتزام بالمسافات بين العاملين معًا في مكان واحد.

غير أن بيونجيانج تعاني من أجل توفير العلاج للمصابين، حسب كي بارك، ما يهدد باحتمال وصول أعداد الوفيات إلى عشرات الآلاف لنظرًا لحجم الانتشار الكبير للمرض.

تعمل المصانع بـ"سرعة البرق" لإنتاج المزيد من الحقن والأدوية ومقاييس الحرارة وغيرها من الإمدادات الطبية، بحسب الوكالة الرسمية، بينما تعمل المؤسسات على تصميم المزيد من غرف العزل، وتكثيف أعمال التطهير.

"انتاج محلول ملحي"

ووفقًا للوكالة الرسمية، فإنه تم نقل الاف الأطنان من الملح بشكل عاجل إلى مدينة بيونجيانج لإنتاج محلول مطهر.

وجاءت التقارير بعد انتقاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون للتوزيع غير الفعال للأدوية، وانتقاده لمسؤولين في حكومته لاستجابتهم "غير الناضجة" للوباء.

"العلاجات التقليدية هي الأفضل!"

وفي غياب حملات التطعيم والوطنية والعقاقير المعتمد عليها لعلاج المرض، شجعت وسائل الإعلام الحكومية المرضى على استخدام مسكنات الألم والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى العلاجات المنزلية التقليدية، مثل الغرغرة بالماء المضاف إليه الملح، أو شرب شاي لونسيرا جابونيكا أو شاي أوراق الصفصاف.

ولم تستورد كوريا الشمالية أي لقاحات مضادة لفيروس كورونا، رغم أنها مؤهلة للانضمام إلى برنامج (كوفاكس) لمشاركة لقاح كوفيد-١٩ العالمي. ورفضت في العام الماضي عرضًا للحصول على ما يقرب من ثلاثة مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني لمكافحة الفيروس.

وأكدت امرأة- لمحطات الإذاعة الحكومية- أن "العلاجات التقليدية هي الأفضل"، وقالت إنها وزوجها وأطفالهم يتعمدون على الغرغرة بالماء المضاف إليه الملح كل صباح ومساء.





وقالت امرأة مُسنة في بيونجيانج إنها اعتمدت على شاي الزنجبيل وتهوية غرفتها. وقالت- في مقابلة تليفزيونية-:"في البداية أصبت بالخوف من كوفيد، ولكن بعد اتباع نصائح الأطباء والحصول على العلاج المناسب، تبين أن المشكلة ليست كبيرة".

كما شجعت وسائل الإعلام الحكومية المرضى على استخدام مسكنات الألم ومخفضات الحمى مثل الإيبوبروفين والأموكسيسيلين والمضادات الحيوية الأخرى - التي لا تقاوم الفيروسات ولكنها توصف أحيانًا للعدوى البكتيرية الثانوية.

"علاجات غير مثبتة علميًا"

وبينما لم يتأكد حتى الآن فعالية المضادات الحيوية والعلاجات المنزلية في القضاء على كوفيد-١٩، إلا أن كوريا الشمالية لديها تاريخ طويل في تطوير علاجات غير مثبتة علميًا، بما في ذلك الحقنة المصنوعة من الجينسينج الذي تزعم السلطات أنه مزروع في مناطق نادرة، وقادر على علاج كل الأمراض بما في ذلك الايدز والعجز الجنسي.

ورغم تفاقم الأزمة، رفضت كوريا الشمالية عروض المساعدة التي قدمتها لها جارتها الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تدعو منظمة الصحة العالمية السلطات في بيونجيانج بتقديم المزيد من المعلومات عن تفشي كوفيد بها. وقال مديرها

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، هذا الأسبوع إن المنظمة "قلقة للغاية من خطر التفشي المتزايد للمرض في كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن البلاد لديها أعداد مقلقة من الأشخاص الذين يعانون من الظروف التي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد- 19 أعراض.

وفي الصين، وزعت بكين ملايين الصناديق من الأدوية الصينية التقليدية والتي تحتوي على منتجات أعشاب وكبسولات نزلات الانفلونزا لعلاج كوفيد، بينما تكافح المدينة لمواجهة أكبر انتشار للفيروس.

وقال مصدر دبلوماسي، لم يكشف عن هويته، أن ثلاث طائرات من كوريا الشمالية وصلت الصين وعادت إلى بيونجيانج، الاثنين الماضي، محملة بالإمدادات الطبية.