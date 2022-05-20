كييف: مقتل 28 ألف و700 جندي روسي منذ غزو أوكرانيا

كييف- (د ب أ)

أعلنت أوكرانيا مقتل 28 ألفا و700جندي روسي، بينهم قرابة 200 أمس فقط، منذ غزو موسكو للبلاد في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وحتى اليوم الجمعة.

جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية، وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم).

وقال البيان: "دمر المدافعون الأوكرانيون 1263 (+9)دبابة معادية و 3090(+27) عربة قتالية مدرعة و 596(+1) منظومة مدفعية و200(+1) منظومة إطلاق صواريخ متعددة و93 منظومة للدفاع الجوي و204(+1) طائرة حربية ".

وأضاف البيان "تم تدمير 168(+1)طائرة مروحية و460(+5)مسيرة تكتيكية و103 صاروخ كروز و 2162 شاحنة بما في ذلك ناقلات وقود و43 وحدة من المعدات الخاصة".

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة.