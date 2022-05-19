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بايدن يرحب بقرار الكونجرس تمرير مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

08:14 م الخميس 19 مايو 2022
بايدن يرحب بقرار الكونجرس تمرير مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات:

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بقرار الكونجرس تمرير مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أعلنت روسيا اليوم الخميس، عن إمكانية فتح الموانئ الأوكرانية أمام صادرات الحبوب وربطت ذلك برفع جزئي للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لجارتها.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية الرسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، القول "إذا أراد شركاؤنا التوصل إلى حل، فينبغي أيضا حل المشاكل المتعلقة برفع تلك العقوبات المفروضة على الصادرات الروسية".

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