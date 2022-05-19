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توقعات بزيادة شحنات الغاز الروسي عبر أوكرانيا

11:43 ص الخميس 19 مايو 2022
توقعات بزيادة شحنات الغاز الروسي عبر أوكرانيا

الغاز الروسي

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موسكو - (د ب أ):

من المتوقع أن تزداد شحنات الغاز الروسي التي يتم نقلها إلى أوروبا عبر أوكرانيا، اليوم الخميس، بناء على الطلبات، بينما لا تزال إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" مستقرة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس بأن شبكة الغاز الأوكرانية ستقبل خلال اليوم نحو 63 مليون متر مكعب من الغاز الروسي عبر نقطة "سودجا" الحدودية، بارتفاع عن 54 مليون متر مكعب في اليوم السابق.

ومن المتوقع أن تظل تدفقات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، وهو أكبر خط لنقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، مستقرة عند حوالي 3ر73 جيجاوات في الساعة، مقتربة من السعة الكاملة.

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