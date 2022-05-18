الولايات المتحدة تطلق مرصدا بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا



واشنطن- (د ب أ):

أنشأت الولايات المتحدة جهة جديدة لرصد النزاعات ستستخدم لبناء دعاوى قضائية ضد روسيا بسبب "جرائم" ارتكبت خلال حربها على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس لدى إعلانه عن إنشاء الهيئة أمس الثلاثاء إن مرصد النزاعات "سيضمن توثيق الجرائم التي ترتكبها القوات الروسية ومحاسبة مرتكبيها".

وأضاف: "سيقوم البرنامج بالتقاط وتحليل وإتاحة المعلومات مفتوحة المصدر والأدلة على الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذي يلحق بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك التراث الثقافي الأوكراني".

وقال برايس إن المرصد هو نتاج تعاون بين علماء والقطاع الخاص.

وأضاف أن الهدف هو المساهمة في الملاحقات القضائية في نهاية المطاف في المحاكم المحلية في أوكرانيا والمحاكم في دول الطرف الثالث والمحاكم الأمريكية وغيرها من المحاكم.

كما سيوفر معلومات تدحض "حملات التضليل" الروسية.