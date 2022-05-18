Masrawy logo white

إعلان

الولايات المتحدة تطلق مرصدا بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا

06:31 ص الأربعاء 18 مايو 2022
الولايات المتحدة تطلق مرصدا بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


واشنطن- (د ب أ):
أنشأت الولايات المتحدة جهة جديدة لرصد النزاعات ستستخدم لبناء دعاوى قضائية ضد روسيا بسبب "جرائم" ارتكبت خلال حربها على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس لدى إعلانه عن إنشاء الهيئة أمس الثلاثاء إن مرصد النزاعات "سيضمن توثيق الجرائم التي ترتكبها القوات الروسية ومحاسبة مرتكبيها".

وأضاف: "سيقوم البرنامج بالتقاط وتحليل وإتاحة المعلومات مفتوحة المصدر والأدلة على الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذي يلحق بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك التراث الثقافي الأوكراني".

وقال برايس إن المرصد هو نتاج تعاون بين علماء والقطاع الخاص.

وأضاف أن الهدف هو المساهمة في الملاحقات القضائية في نهاية المطاف في المحاكم المحلية في أوكرانيا والمحاكم في دول الطرف الثالث والمحاكم الأمريكية وغيرها من المحاكم.

كما سيوفر معلومات تدحض "حملات التضليل" الروسية.

أفضل أسعار التكييفات

اعرف الاسعار
الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية الأمريكية توثيق الجرائم القوات الروسية محاسبة مرتكبيها

الخبر التالى:

قوات إسرائيلية تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا