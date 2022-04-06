الناتو: بوتين يهدف لتحقيق السيطرة الكاملة على دونباس

بلجيكا - (أ ش أ)

صرح سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة على منطقة "دونباس" وإيجاد جسر بري بينها وبين روسيا.

وتابع ستولتنبرج في كلمة للصحفيين -نقلتها قناة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية"- قبيل انعقاد قمة لوزراء خارجية الحلف أن الوقت الراهن يشكل مرحلة مفصلية في عمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا إذ تنقل روسيا قواتها من الشمال الأوكراني لتعيد تعزيزها وإمدادها وتسليحها بهدف توجهها نحو الشرق حيث من المتوقع حدوث هجمة كبيرة.

كما أضاف سكرتير عام الحلف "لا نرى أي إشارة على تغيير بوتين لطموحه بالسيطرة على أوكرانيا كاملة"، مشددا على أهمية الاستعداد ودعم أوكرانيا والإبقاء على العقوبات وتقوية الدفاعات لأن الوضع قد يستمر لفترة طويلة.

ومن المقرر أن يشارك في القمة وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا بالإضافة إلى وزراء خارجية جورجيا وفنلندا والسويد والاتحاد الأوروبي وأستراليا ونيوزلندا واليابان وكوريا الجنوبية.

وستناقش القمة المفاهيم الاستراتيجية الجديدة للناتو والواقع الأمني الجديد، وعواقب أفعال روسيا الأخيرة، وتغير ميزان القوى، والعواقب الأمنية لقوة الصين المتنامية والتحديات التي تشكلها مع روسيا أمام النظام الدولي والقيم الديمقراطية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التعامل مع الإرهاب الإلكتروني والعواقب الأمنية لتغير المناخ.